Pedro Ribeiro: «Jogadores foram inexcedíveis e ultrapassaram até alguns limites físicos»

Naquele que foi o seu primeiro jogo oficial no comando técnico do Leixões, que assegurou a passagem à 2.ª fase da Allianz Cup, Pedro Ribeiro mostrou-se muito agradado com a resposta dada pelo curto leque de opções que tinha à disposição para esta partida, fruto do impedimento da formação de Matosinhos de inscrever novos jogadores."Os treinadores querem sempre todo o grupo disponível. Não estaria a ser verdadeiro se dissesse que é a mesma coisa, porque não é, mas não estamos aqui para nos focar nas contrariedades que vão surgindo ao longo da época. Estamos aqui para encontrar soluções e os jogadores que estiveram em campo e quem não pode estar também, porque estamos todos imbuídos do mesmo espírito, juntamente com o staff e a administração, estamos todos de parabéns", disse o treinador, na conferência de imprensa após o jogo, deixando elogios aos jogadores utilizados."Era um jogo de dificuldade alta e os jogadores foram inexcedíveis no que fizeram dentro de campo, ultrapassaram até alguns limites físicos para esta altura da época, porque com três semanas de preparação, fazer 90 minutos quase sempre com os mesmos 11 é arriscado. Extremamente satisfeito com aquilo que vi, com o que senti, quer dos jogadores, quer do espírito de grupo, quer das bancadas a empurrarem-nos e ajudarem-nos a passar à eliminatória seguintes", acrescentou.Para este encontro, Pedro Ribeiro optou por utilizar um esquema de três centrais, mas não confirmou se será essa a estrutura base para a nova época. "São coisas que dizem respeito à equipa técnica. Percebo a questão, mas cada jogo terá a sua história e nós vamos procurar ter a estratégia certa para sermos mais competentes que os adversários. Vai haver variações na estrutura durante a época", explicou.Já em relação à próxima partida, na qual Pedro Ribeiro já deverá poder contar com os reforços entretanto apresentados, o técnico quer ver uma resposta semelhante. "Queremos replicar aquilo que fizemos hoje em todos os jogos. Temos de manter este espírito e melhorar os aspetos que há para melhorar, porque ainda estamos no início e há muita coisa a melhorar. O que vimos aqui hoje foi uma atitude fantástica dos jogadores, a entreajudarem-se, a superarem-se, bem como a afinidade com os nossos adeptos, que quando sentiram a equipa a precisar, ajudaram-nos. Sentimos o apoio durante o jogo todo", concluiu.