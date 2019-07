Penafiel-Ac. Viseu, 1-0: Pires dá vitória ao cair do pano

O Penafiel garantiu este domingo a passagem à segunda fase da Taça da Liga, depois vencer o Académico de Viseu, por 1-0, com um golo decisivo de Pires.O experiente ponta de lança dos penafidelenses resolveu a partida aos 90 minutos, quando já pairava a decisão por grandes penalidades, garantindo um triunfo que permite à sua equipa defrontar o Tondela, da 1.ª Liga, na próxima etapa da competição.O nulo que se manteve até ao derradeiro minuto do tempo regulamentar espelha o equilíbrio que reinou durante quase todo o encontro, com poucas e repartidas oportunidades de golo.Os locais até foram os primeiros a criar perigo, aos 22 minutos, num remate de longe de Gleison, mas pertenceu ao Académico de Viseu a oportunidade mais flagrante do primeiro tempo.Numa jogada de contra-ataque, João Mário e Bruninho tentaram um desvio decisivo, mas a bola acabou por ser cortada em cima da linha de golo por um defensor do Penafiel.A toada de equilíbrio prosseguiu no segundo tempo, com os viseenses a impor um futebol mais físico e a garantir posse de bola, mas os durienses, mais técnicos, a mostrarem-se mais rematadores.Pires, aos 57, num cabeceamento pleno de oportunidade, que saiu um pouco lado, deixou um primeiro aviso ao guardião contrário Ricardo Janota, e apesar de Fernando Ferreira, aos 87, ainda ter tentando surpreender o guarda-redes do Penafiel, através de um livre, o lance decisivo só aconteceria no último suspiro.Numa jogada de insistência do Penafiel, Gleison superou um adversário e conseguiu fazer um passe preciso para o interior da área, onde surgiu, de forma astuta, Pires para o remate que fixou o 1-0 final.Jogo no Estádio Municipal 25 de abril, em Penafiel.0-0.1-0, Pires, 90 minutos.Leo, Pedro Coronas, João Paulo, Vini, Paulo Henrique, Romeu Ribeiro, Rafa Sousa (Leandro, 90+4), Ludovic (Pedro Lemos, 74), Gleison (Jeferon, 90+4), Yuri Araújo e Pires.(Suplentes: Luís Ribeiro, Felipe Macedo, Leandro, Pedro Lemos, Jeferson Márcio Santos).Miguel Leal.Janota, Tiago Almeida, Kevin Medina, Pica, Jorge Miguel, Diogo Santos, Kelvin, Fernando Ferreira (Edgar Abreu, 89), Bruninho (Bruno Loureiro, 84), João Mário e Luisinho (Carter, 58).(Suplentes: Elísio, João Oliveira, Edgar Abreu, Carter, Mathaus, Lucas e Bruno Loureiro).Rui Borges.André Castro (AF Aveiro).Cartão amarelo para Jorge Miguel (41), Pica (45), Ludovic (45+1), João Paulo (48), Fernando Ferreira (66), Gleison (67), Pedro Lemos (87)cerca 500 espectadores.