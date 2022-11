Penafiel multado em 893€ pelas falhas de iluminação no jogo contra o Moreirense

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o Penafiel em 893 euros pelas falhas de iluminação no estádio que levaram a duas interrupções do jogo frente ao Moreirense, a contar para a fase de grupos da Allianz Cup."Aos 13.19 minutos e 20.11 minutos da segunda parte, o jogo foi interrompido durante 60 minutos e 7 minutos respetivamente devido à quebra da energia elétrica no estádio. A primeira interrupção teve os respetivos 60 minutos por acordo entre as equipas, delegados da liga e equipa de arbitragem, numa pequena reunião realizada aos 30 minutos no túnel de acesso aos balneários para esperar mais 30 minutos pela resolução do problema conforme indicado pelos delegados da liga.""Aos 13' da segunda parte, o jogo foi interrompido por uma falha de energia. Esta falha deveu-se a um fusível queimado no PT de Eletricidade dentro do Estádio do Penafiel que apenas a EDP tem acesso ao seu interior. O jogo esteve interrompido por uma duração de 60 minutos (30 minutos regulamentares mais 30 minutos adicionais tendo em conta a existência de entendimento entre os clubes e anuência da equipa de arbitragem) até ter sido resolvido pelo piquete da EDP. Aos 20 minutos da segunda parte, o jogo foi interrompido novamente pelo mesmo motivo por 7 minutos, tendo sido prontamente resolvido mais uma vez pelo piquete da EDP."