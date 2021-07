Penafiel vence Moreirense nos penáltis e avança na Allianz Cup

Numa partida marcada pelas lesões aparentemente graves de Gustavo Henrique e David Caiado, o Penafiel bateu o Moreirense e seguiu em frente na Allianz Cup. Após o 1-1 no tempo regulamentar, os penafidelenses superiorizaram-se na fase decisiva e venceram por 4-3 nos penáltis.





A partida arrancou ainda em ritmo de pré-época e com ambas as equipas a terem dificuldades em chegar à baliza adversária. Apesar do equilíbrio inicial, o Penafiel tentou assumir as rédeas do encontro a partir dos 30 minutos, tendo Gustavo Henrique e Capela estado perto do golo. Mesmo com este ligeiro ascendente duriense, o nulo acabou por perdurar até ao intervalo.Na etapa complementar, a toada crescente do Penafiel acentuou-se. O conjunto liderado por Pedro Ribeiro apresentou momentos de bom futebol e chegou mesmo ao golo à passagem do minuto 67. Aproveitando um erro de Fábio Pacheco no momento da construção, Rui Pedro rematou cruzado, batendo assim Miguel Oliveira. Nesta altura até se podia pensar que os visitados iriam intensificar a pressão e confirmar os bons indicadores, mas a verdade é que, um minuto depois, o Moreirense fez o 1-1 na sequência de um lance de insistência de Gonçalo Franco.Até ao apito final de Manuel Mota, Capela e Walterson ainda assustaram, porém a igualdade não iria sofrer alterações e o jogo acabou mesmo por ser decidido na marcação de penáltis. Nesta fase, levou a melhor o Penafiel. Mesmo com João Amorim a desperdiçar, Rafael Martins e Gonçalo Franco não conseguiram converter e os cónegos foram mesmo eliminados.Na próxima ronda da Allianz Cup, o Penafiel defronta o Estrela da Amadora.