Pinto da Costa e a Allianz Cup: «Calendário apertado é preço do sucesso»

Líderes das equipas presentes na final four lançaram na revista da Liga os embates que prometem ficar para a história do futebol nacional.





Ainda à procura de juntar uma Allianz Cup ao seu vasto palmarés, o FC Porto apresenta-se em Braga com a firme intenção de quebrar o enguiço. "O FC Porto enfrenta a final four com a mesma determinação com que encara todos os jogos: é para ganhar. O espírito dos campeões, como nós somos, exige máxima entrega e ambição em todos os jogos, seja qual for a prova e o adversário, jogue quem jogar", escreveu Pinto da Costa, lamentando que ainda recentemente os dragões não tenham conseguido chegar ao jogo decisivo da prova: "Na temporada passada, também em Braga, o capricho de uma bola que bateu no poste e não entrou impediu-nos de disputar a final. Este ano vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para que seja diferente."

"A forma como a equipa encarou a fase de grupos" mereceu os elogios do presidente azul e branco, perante "rivais com qualidade e máxima motivação", porém, também ele chamou à atenção dos responsáveis para o aperto do calendário: "Neste início de 2019, teremos de gerir um calendário sobrecarregado, com jogos da Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga dos Campeões, em que somos, mais uma vez, a única equipa a representar Portugal nas fases mais avançadas. Mas é esse o preço do sucesso e é disso que nós gostamos."

A finalizar, Pinto da Costa deixou votos de que "estes jogos sejam ocasiões de festa tanto nas bancadas como fora do estádio" e que "não se repitam episódios lamentáveis que vão manchando a história recente do futebol português". "Estou certo de que o FC Porto vai beneficiar de um apoio forte e numeroso do Mar Azul", concluiu.