Portimonense derrota Académica e avança para a 2.ª fase da Allianz Cup

No jogo que marcou o arranque oficial da época 2021/22 no futebol profissional em Portugal, o Portimonense derrotou a Académica, por 2-1, e garantiu a passagem à 2.ª fase da Allianz Cup.





A jogar em casa, a equipa algarvia adiantou-se no marcador aos 19 minutos com golo de Willyan. Os estudantes chegaram ao empate por intermédio de Traquina (31') mas Aylton Boa Morte, aos 42', voltou a colocar o Portimonense na frente e estabeleceu o resultado final.A equipa orientada por Paulo Sérgio vai agora defrontar o vencedor do jogo entre Marítimo e Boavista, agendado para domingo.