Portimonense vence em casa do Gil Vicente no arranque do grupo C da Taça da Liga

O Portimonense venceu esta quarta-feira em casa do Gil Vicente por 2-1, no primeiro jogo do grupo C da Taça da Liga. A vitória algarvia chegou apenas em tempo de compensação.





O conjunto de António Folha foi o primeiro a marcar, por intermédio de Hackman, aos 45'+1 minutos. A equipa de Vítor Oliveira empatou aos 56', com um golo de Juan Villa. Willyan acabou por ser o herói dos visitantes, marcando aos 90'+6 e garantindo a vitória da sua equipa.O Sporting e o Rio Ave (que se defrontam quinta-feira em Alvalade) são as outras duas equipas que constituem o grupo C que, para já, é liderado pelo Portimonense.