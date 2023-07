O preço dos bilhetes para as duas primeiras fases da Allianz Cup vai sofrer uma redução significativa a partir desta época, anunciou esta segunda-feira a Liga Portugal em comunicado.O valor dos ingressos vai variar entre os 12 (máximo) e os quatro euros (mínimo), o que significa uma redução de cerca de 50% em relação aos preços aplicados em 2022/23.Esta medida da Direção Executiva da Liga Portugal, liderado por Pedro Proença, está integrada na política definida pela mesma de ter os adeptos no centro de todas as decisões e aumentar a sua participação nas competições, "a começar com preços de bilhetes mais ajustados à sua realidade", conforme deu conta.