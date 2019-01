Proença enaltece o futebol positivo

Arrancaram ontem as festividades alusivas à final four da Allianz Cup, que só terminará no próximo sábado à noite, no Estádio Municipal de Braga. Uma semana que a Liga espera ser recheada de momentos espetaculares dedicados aos adeptos. Nesse sentido, já está em pleno funcionamento a fan zone, na Avenida Central de Braga."Esta é uma festa para os adeptos e feita por eles. É isto que queremos para o futebol português: um futebol positivo, de envolvimento, e onde o adepto deve ser a figura central. Quando todos se questionavam, em 2015, se a Allianz Cup fazia sentido, esta é a resposta que os clubes deram a uma competição que já vai na 12ª edição. É uma competição de entretenimento, de festa", afirmou o líder da Liga Portugal. "Importa realçar a forma como os clubes olham para esta competição, em que todos querem ganhá-la. Há aqui uma nova roupagem e um novo posicionamento", acrescentou.Proença foi ainda confrontado com um possível acesso às provas europeias via Allianz Cup. "Estamos numa fase de questionamento do novo ciclo das competições europeias, e está tudo em cima da mesa. Dependerá sempre dos clubes, da FPF e da Liga perceber quais são os interesses do futebol português e como devem ser defendidos", apontou.O edil Ricardo Rio enalteceu o orgulho que sente toda a cidade de Braga pela presença do Sp. Braga na final four. "É uma mais-valia para os adeptos, mas nos jogos em si não creio que seja uma vantagem. Acredito que vamos ter três grande jogos e com muita adesão", afirmou. Ontem foi ainda apresentada a nova mascote da Liga Portugal, o ‘Ligas’.