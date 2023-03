Proposta prevê mudança radical no formato da Allianz Cup

A redução da Allianz Cup a uma final four era uma prioridade há meses definida pela Liga e pelos clubes, desde a cimeira de presidentes de novembro passado. O acesso inicialmente apontado seria a partir do top 4 da classificação final da 1ª Liga da época anterior e esse cenário é para avançar. Pelo menos, foi essa a proposta apresentada nas Jornadas Anuais da Liga, onde os grupos de trabalho compostos pelos clubes lançaram várias ideias que só serão postas em prática mediante aprovação em sede de Assembleia Geral da Liga.

Essa AG terá de ocorrer até ao final desta época, já que as alterações são para entrar em vigor em 2024/25. Ainda assim, este modelo não será do agrado de todos os clubes, já que, segundo apurámos, o Vitória expôs na recente cimeira de Coimbra um plano de acesso à Taça da Liga com os oito primeiros classificados Liga e em que o 1º defrontaria o 8º, o 2º enfrentaria o 7º e assim sucessivamente, para aceder então à final four. A verdade é que novas propostas ainda podem ser apresentadas até à AG de clubes...

As conclusões ontem apresentados serão agora levadas ao Grupo de Trabalho Regulamentar para alteração dos respetivos regulamentos da Liga.

Na cerimónia de abertura, no Estádio Municipal de Braga, Pedro Proença, presidente da Liga, focou a importância deste modelo de jornadas, iniciado em 2015, onde "nasceu a centralização dos direitos audiovisuais".

Sobre este tema, António Salvador considera que deve ser a Liga a assumir "a chave de distribuição dos direitos de transmissão", acrescentando que "seria muito negativo que não fosse o futebol profissional e quem o lidera a fechar este tema". Defende ainda que o processo de centralização devia ser antecipado, "aumentando significativamente o valor global destes direitos".

Entre as outras propostas, destaque para a ideia de promover "distribuição justa e equitativa da cada vez maior receita obtida com apostas desportivas".