PSP "desaconselha fortemente" adeptos a acompanharem equipas na Allianz Cup

Os adeptos de Benfica, FC Porto, Sporting e Sp. Braga foram esta segunda-feira "fortemente" aconselhados pela PSP a não tentarem acompanhar as suas equipas, que disputam a Allianz Cup em Leiria.

Em comunicado, a força policial lembra que os jogos "vão decorrer em período de vigência do atual estado de emergência" em que vigora "o dever geral de recolhimento domiciliário".

Assim, "não sendo permitida a deslocação de adeptos para acompanhamento das equipas", a PSP de Leiria "desaconselha fortemente" as mobilizações de adeptos até Leiria e promete que tomará "as medidas previstas na lei se as mesmas ocorrerem".

Para garantir a segurança no Estádio Municipal de Leiria e em torno do mesmo, será proibida a circulação de peões e viaturas nas zonas circundantes, como a Ponte Euro 2004, rua do Estádio, avenida Bernardo Pimenta e o circuito Polis junto ao rio Lis.

Apesar de estar já anunciado que os jogos da Taça da Liga serão realizados sem espetadores, a PSP preparou uma operação de segurança que envolve meios do Corpo de Intervenção e do Centro de Inativação de Engenhos Explosivos, meios aéreos da Unidade Especial de Polícia, equipas de Prevenção e Reação Imediata em motociclos e ainda equipas de Intervenção Rápida.

Na terça-feira, Sporting e FC Porto disputam a primeira meia-final da Taça da Liga (19:45), no Estádio Municipal de Leiria, com a outra meia-final, entre Sporting de Braga e Benfica, agendada para quarta-feira (19:45) no mesmo local. A final da competição está marcada para sábado.