PSP garante "capacidade reativa" para garantir segurança na final four

O Comando Distrital de Leiria da PSP pretende corrigir as "situações que correram menos bem" na final da Allianz Cup de 2022, que opôs Benfica e Sporting, tendo preparado uma operação de segurança que visa garantir "capacidade reativa para eventuais situações", sobretudo para o jogo da final.

Esta segunda-feira, na conferência de imprensa de segurança do evento, no Estádio Municipal, o subintendente Abel Batalha considerou que "com exceção da questão das tochas", a operação de segurança na época passada "correu bem". "Vamos estar fortemente empenhados no exterior do estádio para evitar essas situações e seremos intransigentes nas revistas aos adeptos", referiu o responsável, explicando que os três jogos desta semana foram classificados como "risco elevado".

"Pedimos aos adeptos que venham atempadamente, que utilizem, de preferência, os transportes públicos. Os que vierem em viaturas particulares, evitem deixar objetivos visíveis nos interiores das mesmas, para evitar os furtos", sublinhou Abel Batalha, que deixou uma "palavra de apreço" para os "cidadãos que residem nas imediações do estádio e que têm sido bastante fustigados com as restrições".

Por seu turno, Roberto Domingues, diretor de Segurança da Liga, revelou que é esperada "casa cheia para todos os jogos" e garantiu que "todas as equipas de segurança estão alinhadas" para receber os adeptos "e para que possa ser uma festa do futebol e para as famílias.

A abertura das portas para os jogos está agendada para as 17h45 horas, ou seja, duas horas antes do apito inicial. Haverá revista em todas as portas, tendo a Liga solicitado a chegada atempada dos adeptos, "para que o processo de entrada no recinto seja feito de forma ordeira e atempada".

"Estão reunidas todas as condições para ser um grande espetáculo, não só nos dias de jogo, mas também durante toda a semana, com várias iniciativas que todos os adeptos poderão apreciar", referiu o dirigente, reiterando que "todas as pessoas que entrarem no estádio terão bilhete nominal". "O acesso será controlado à entrada do estádio e, como tal, não há aqui qualquer posição diferenciada. Isso não é uma preocupação para nós. O que queremos é que os adeptos se sintam em casa e que possam participar numa grande festa", observou Roberto Domingues.