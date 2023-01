Quarto de luxo no estádio: cama no camarote

A Emma propôs-se despertar, literalmente, os adeptos na Allianz Cup e, por isso, na véspera da grande final, transformou o camarote 24 do Estádio Dr. Magalhães Pessoa num quarto de luxo: a cama tem uma baliza como suporte e toda a decoração é inspirada no desporto-rei, além de exibir diversos produtos de sono. E é neste espaço que Bruna e Cristiano Rocha passaram a noite, a convite da empresa alemã de colchões.

"No mundo do futebol, costuma dizer-se que não importa como começa, mas sim como acaba. Porém, na Emma discordamos desta ideia e acreditamos que como começa é igualmente importante, especialmente se começar com uma boa noite de sono. Assim, despertamos o melhor adepto que há em cada um de nós", justifica Adelaide Portela, ‘head of e-commerce’ de Portugal da empresa germânica, que chegou ao nosso país em 2017.

Bruna Rocha, adepta do emblema verde e branco, ganhou o passatempo "Desperta o adepto que há em ti", ao qual concorreram duas centenas e meia de pessoas, com uma frase "longa", mas inspiradora. E na hora de decidir quem levaria para viver "uma experiência que não acontece todos os dias", o mano fez-se convidado, pelo que o namorado… portista, Diogo, não teve mesmo outro remédio senão o de ficar em casa. "Gostava de trazer o meu namorado, mas ele é portista e neste camarote só podem entrar sportinguistas", brinca a jovem, que optou, assim, por convidar mais três amigos para apreciarem o panorama de um quarto com vista para a final do primeiro título do ano.

Ao acordar, a penafidelense, de 23 anos, que tem por hábito participar neste tipo de passatempos ligados ao futebol, espera um despertar "bem diferente do habitual, com a visão do estádio em vez de uma parede", mas com "a ansiedade de ser dia de jogo". E logo uma final, que espera vitoriosa para o os leões, que segue de forma apaixonada.

Quanto ao mano Cristiano, espera que Pedro Porro jogue hoje e por uma razão tão simples quanto esclarecedora: "Porque é um dos melhores jogadores da equipa!" Porém, Cristiano, o convidado a passar a noite num lugar especial, acredita que, mesmo que o espanhol fique de fora, o Sporting pode bater o FC Porto. Para o admirador de Rodrigo Ribeiro, a "melhor parte" desta experiência "vai ser de manhã, ao acordar, e ter a vista para o relvado".

De resto, o jovem que é avançado dos juniores do S. Vicente Irivo, da 2ª Divisão distrital da AF Porto, nunca foi a Alvalade, mas se o Sporting vencer hoje promete "tudo fazer para ver um jogo no estádio do Sporting". Pode é não ter a sorte de dormir… num camarote. Muito menos num tão especial para uma ocasião deste género.