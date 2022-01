Record Talks, antevisão e análise aos casos em direto: Record com cobertura especial da final da Allianz Cup

O dia da final da Allianz Cup, entre Benfica e Sporting, será também um dia em cheio e com várias conteúdos diferenciadores noÀs 16h30, pode assistir no nosso site ao, um debate subordinado ao tema 'Paixão no Futebol'. Uma conferência que contará com um painel de luxo, composto por Gonçalo Lopes (presidente da Câmara Municipal de Leiria), Pedro Proença (presidente da Liga Portugal), José Francisco Neves (Diretor de Transformação e Marketing da Allianz Portugal) e ainda três embaixadores da Liga e antigos craques do futebol nacional: Nélson Pereira, Nuno Gomes e Helton.Depois, por volta das 18h40, assista ao pré-match com os nossos jornalistas e o especialista Rui Malheiro. Aqui serão divulgados os onzes e será feita à antevisão ao dérbi que decide o troféu da Allianz Cup.E a seguir ao apito final, analisamos os casos de arbitragem, em direto, com os nossos especialistas, Jorge Faustino e Marco Ferreira. Um conteúdo exclusivo para assinantes, que poderão logo ficar a saber a análise aos lances mais polémicos do dérbi.