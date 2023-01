Record Talks: Quaresma, Nélson e Jorge Andrade vão falar de... paixão

Sábado, dia da grande final da Allianz Cup, Record volta a transmitir o Record Talks, mantendo um hábito que começa a ser tradição. Desta vez, o debate incidirá sobre o tema "Paixão da bancada ao relvado" e contará, como sempre, com os protagonistas.O futebolista internacional Ricardo Quaresma, campeão da Europa em 2016, juntar-se-á a Nélson e Jorge Andrade, antigos jogadores de Sporting e FC Porto, entre muitos outros, e atuais embaixadores da Liga Portugal. Na conversa, estarão também José Francisco Neves, Membro do Comité Executivo da Allianz Portugal e ferveroso adepto de futebol, e Tiago Madureira, diretor-executivo da Liga Portugal, que irão dar também revelar o que tem sido feito para alimentar e fomentar a paixão pelo futebol no nosso país.O Record Talk contará também com a presença do presidente da CM Leiria, Gonçalo Lopes, que dará o pontapé de saída para o debate. Tudo para acompanhar no site e redes sociais do Record, a partir das 16h30 de sábado, como aquecimento para a grande final da Allianz Cup.