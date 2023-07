Ricardo Sousa: «Estamos à procura de fechar o plantel com mais seis ou sete jogadores»

Na sua estreia como treinador do Feirense, Ricardo Sousa viu a equipa ser eliminada da Allianz Cup, nos penáltis, perante o Leixões. Na análise à partida, o técnico considerou que a equipa fez um bom jogo, tendo em conta as condicionantes associadas à fase precoce de preparação para a nova época em que os fogaceiros se encontram, admitindo estar à espera da chegada de mais cara novas para o plantel."Sabíamos que ia ser um jogo extremamente complicado. Ainda só tivemos duas semanas e meia de pré-época, temos um grupo reduzido, mas estamos à procura de fechar o plantel com mais seis ou sete jogadores que nos vão dar outras coisas, mas penso que acabámos por fazer um bom jogo", começou por dizer Ricardo Sousa, na conferência de imprensa, antes de prosseguir: "Conseguimos controlar a velocidade que pretendíamos dar ao jogo, ultrapassar várias vezes a pressão do Leixões, mas cometemos o erro de chegar às zonas de decisão e falhar no mais simples, na definição. Devíamos ter sido mais audazes no último terço, ter sido mais verticais e procurado mais a baliza. Acabamos o jogo com quatro remates enquadrados e o Leixões não fez qualquer remate à baliza. Na minha opinião, se houvesse um vencedor nos 90 minutos, devíamos ter sido nós. Leixões venceu nos penáltis e só me resta deixar-lhes boa sorte."Antes dos penáltis, o treinador do Feirense lançou Rogério Santos para a baliza, por troca com o titular Pedro Mateus, situação que já estava acautelada na preparação do jogo. "Os treinadores tomam decisões mediante aquilo que os jogadores nos dão. Os penáltis foi algo que trabalhámos três vezes esta semana e os indicadores que tivemos foi que o Rogério Santos nos dava mais nos penáltis do que o Pedro Mateus. Decidimos lançar o Rogério, infelizmente não tivemos sucesso, mas voltaria a tomar a mesma decisão", frisou.