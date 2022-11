Ricardo Sousa responde a Conceição: «Não faz muito tempo ouvi alguém pedir respeito pela família...»

Ricardo Sousa respondeu a Sérgio Conceição, ainda que sem referir o nome do treinador do FC Porto, depois deste ter criticado o técnico do Mafra após o jogo de sexta-feira."Podia falar sobre muita coisa, a única que os meus valores me permitem dizer é sobre coerência. Não faz muito tempo ouvi alguém, legitimamente, pedir respeito pela família, para não misturarem família e trabalho", escreveu Ricardo Sousa, em referência ao episódio do apedrejamento do carro da família de Sérgio Conceição após um jogo dos dragões.O antigo médio dos dragões prosseguiu com uma declaração de amor ao seu pai, António Sousa, e ao filho, Afonso Sousa. "E como os meus sempre me disseram: 'Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti'. Fico-me por aqui. Pai, filho, tenho muito ORGULHO em vocês e tenho muito ORGULHO no nome SOUSA, o qual vou sempre honrar. Amo-vos", concluiu, juntando uma fotografia sua com o pai e o filho à publicação.