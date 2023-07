Rio Ave-Ac. Viseu, 3-0: Bis de Costinha embala vilacondenses ruma à próxima fase

O Rio Ave segue em frente na Allianz Cup após um triunfo tranquilo sobre os viseenses, que ficaram com menos uma unidade ao 43 minutos quando Christhope foi expulso por acumulação de amarelos, num momento obviamente determinante para o desfecho do jogo.

Costinha fez o primeiro golo ainda antes do intervalo, no terceiro minuto das compensações, na sequência de um canto cobrado por Hernâni. Pantalon ampliou a vantagem do Rio Ave, aos 52 minutos, também a responder a um pontapé de canto, neste caso com assistência de Guga. O 3-0 foi novamente da autoria de Costinha, desviando de cabeça o cruzamento de Joca e na sequência de um canto curto.

Os vila-condenses discutem em Arouca, dia 29, na 2ª eliminatória da prova que antecede a fase de grupos.

Luís Freire (Treinador do Rio Ave)

"Vínhamos com uma ideia para este jogo de, com o tempo, impor o nosso futebol, vincando um processo bem definido para sermos superiores ao adversário. Os primeiros dez minutos foram equilibrados, com o Ac. Viseu mais em contra-ataque a tentar lançar ataques rápidos. O jogo exigia muita paciência para provocar desgaste ao adversário, variando muito o nosso jogo e tivemos uma grande oportunidade do Ruiz numa bola que foi ao poste. O Académico conseguiu colocar-nos sempre em alerta, mas quando aparece a expulsão já estávamos no nosso melhor período e conseguimos ainda do final da primeira parte fazer o primeiro golo."

"A segunda parte foi ainda de maior domínio nosso, mas tínhamos de ter cuidado porque sabíamos que o adversário mesmo com menos um podia ainda complicar. Tínhamos de ser competentes e sérios e continuar à procura do golo e conseguimos dominar completamente o jogo. É verdade que o ritmo caiu um pouco, o que também é normal nesta fase da pré-época e é preciso não esquecer que ainda só temos três semanas de trabalho, mas já apresentamos um bom futebol. Agora é dar continuidade ao processo."

"Temos um grupo bastante unido e trabalhamos constantemente para que as coisas nos corram bem. Não somos os melhores e também não somos os piores. A bola parada surge naturalmente como um momento forte do jogo e neste em particular, mas também podia ter sido de bola corrida porque criámos oportunidades suficientes para marcar mais golos dessa forma."

Vítor Martins (Treinador do Ac. Viseu)

"Era uma boa oportunidade para um jogo oficial a meio de uma pré-época, queríamos passar a eliminatória e foi com essa intenção que viemos para o jogo. A ideia é fazer melhor do que no ano passado em todas as provas, incluindo na 2ª Liga e o desafio aqui na Taça da Liga era muito ambicioso porque só a chegada à final seria melhor do que na época passada."

"O jogo começou equilibrado e quando estivermos dez para dez não permitimos muitas oportunidades para o Rio Ave, que depois foi mais forte e conseguiu ganhar vantagem nas bolas paradas. Isso foi determinante, as rotinas que eles já têm desde a época passada acabaram por fazer a diferença. Mas tudo isto são oportunidades para crescermos como equipa e vamos continuar a nossa pré-época, saindo desta prova com a consciência tranquila de que tudo fizemos para seguir em frente."