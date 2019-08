Rio Ave-Oliveirense, 6-1: Goleada rumo à fase de grupos da Taça da Liga

O Rio Ave apurou-se este sábado para a fase de grupos da Taça da Liga, após uma goleada por 6-1 sobre a Oliveirense, num jogo da segunda fase que dominou, entre equipas com poucas cautelas defensivas.No primeiro jogo oficial da época 2019/20, os vilacondenses, que alinham na Liga NOS, marcaram por Nuno Santos, aos 26 e 57 minutos, Filipe Augusto (31', de penálti), Diego Lopes (42'), Mehdi (70') e Tarantini (87'), com Bouldini a reduzir para a turma de Oliveira de Azeméis, aos 68'.A formação da Segunda Liga mostrou-se atrevida nos primeiros minutos e ameaçou o golo em remates de Agdon, aos seis minutos, e Miguel Silva, aos sete, mas a equipa de Carlos Carvalhal, sem reforços no onze inicial, recompôs-se desses sustos, assumiu o controlo do jogo e, praticamente, resolveu-o nos 20 minutos finais da primeira parte.Nuno Santos inaugurou o marcador com um remate forte e rasteiro, ao ângulo inferior direito, ao minuto 26, antes de Filipe Augusto converter, aos 31', um penálti a sancionar falta de Sérgio Silva sobre Gabrielzinho, e de Diego Lopes ampliar a vantagem, num lance em que tirou um defesa do caminho e atirou para o fundo da baliza, aos 42'.Os golos continuaram a surgir na segunda parte, com o Rio Ave a chegar ao 4-0, através de um remate de fora da área ao ângulo superior direito, de Nuno Santos.Bouldini ainda reduziu a diferença, num remate bem colocado à entrada da área, mas os anfitriões voltaram a marcar, por mais duas vezes, com Mehdi e Tarantini a 'encostarem' para a baliza em posição privilegiada. O último já depois de Paraíba, da Oliveirense, ter sido expulso, por protestos, aos 75 minutos.: 3-0.1-0, Nuno Santos, 26 minutos.2-0, Filipe Augusto, 31 (grande penalidade).3-0, Diego Lopes, 42.4-0, Nuno Santos, 57.4-1, Bouldini, 68.5-1, Mehdi, 70.6-1, Tarantini, 87.: Paulo Vítor, Júnior Rocha, Messias, Nélson Monte, Matheus Reis, Filipe Augusto, Tarantini, Gabrielzinho (Carlos Mané, 46), Diego Lopes (Ronan, 80), Nuno Santos (Mehdi, 64) e Bruno Moreira.: Kieszek, Borevkovic, Pedro Amaral, Jambor, Carlos Mané, Ronan e Mehdi).: Carlos Carvalhal.: Bruno Vale, Alemão, Michael Douglas, Sérgio Silva, Elízio, Filipe Gonçalves (Oliveira, 63), Paraíba, Fabinho, Marcos Júnior (Leandro Silva, 62), Miguel Silva (Bouldini, 46) e Agdon.: Coelho, Leandro Silva, Wellington, Pedro Ferreira, Oliveira, Serginho e Bouldini).: Pedro Miguel.: Hélder Malheiro (Associação de Futebol de Lisboa).: Cartão amarelo para Filipe Gonçalves (43), Matheus Reis (75) e Ronan (82). Cartão vermelho direto para Paraíba (75). Expulsão de Wellington, no banco de suplentes da Oliveirense (75).: cerca de 2.000 espetadores.