Róchez espreita a estreia pela U. Leiria frente ao Nacional

O hondurenho Róchez pode estrear-se hoje no ataque da U. Leiria na receção ao Nacional, emblema pelo qual somou 48 golos em cinco temporadas. O avançado de 28 anos encontra-se cedido até final da época pelo Portimonense e entra nas contas do técnico Vasco Botelho da Costa para o embate desta manhã com os insulares. Quem ainda não pode dar o contributo à equipa é o guardião João Oliveira (ex-Estoril), que chegou esta semana e ainda não foi inscrito na Liga.

Já o técnico do Nacional, Tiago Margarido, apresenta-se ambicioso, mas respeita o adversário. "A U. Leiria é uma equipa bem orientada, bem trabalhada e com uma organização ofensiva muito agressiva. Tem boas individualidades. Estaremos preparados para os enfrentar e vamos querer passar", disse o treinador, feliz com os seus pupilos: "Os jogadores têm sido fantásticos na adesão à nossa ideia de jogo."