Rúben Amorim sobre o Penafiel: «Vai ser um jogo perigoso»

Confiante mas cauteloso. Foi assim que Rúben Amorim abordou o jogo com o Penafiel, onde um empate é suficiente para qualificar a equipa leonina para a fase final da Allianz Cup."É um jogo perigoso onde podemos contar com dois resultados, mas queremos vencer frente frente a uma equipa motivada que está a fazer um bom campeonato. Nós temos a nossa forma de jogar mas só tivemos um dia de preparação para saber os pontos fortes do adversário e estar preparados", afirmou o técnico, à Sporting TV, onde identificou as armas da formação penafidelense: "É uma equipa que gosta de ter a bola e vão manter a identidade pois conheço o seu treinador [Pedro Ribeiro], e isso vai ser bom para nós. Eles têm dois jogadores rápidos na frente e um 10 capaz de jogar entre as linhas. Nós vamos tentar dar mais intensidade, temos rodado sempre a equipa, e estamos preparados. Se pudermos marcar cedo será sempre melhor, e não sofrendo golos vamos estar mais perto da vitória".Sobre a responsabilidade dos leões na prova, o responsável técnico não hesitou em assumir o favoritismo mesmo com o elevado número de jogos que o vão obrigar a fazer alterações. "Eles estão preparados e mostram isso dentro de campo. É certo que muitos dos nossos jogadores não têm o ritmo dos que jogam mais, mas está nas nossas mãos. Vamos jogar da nossa maneira e temos a responsabilidade de ir à fase final. Somos claros candidatos a vencer a prova e vamos tentar ganhar ao Penafiel", concluiu.