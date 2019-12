Rui Duarte: «Claro que o resultado dói»

Rui Duarte, treinador do Casa Pia, gostou da entrega dos seus jogadores, apesar da derrota por 3-0, frente ao FC Porto, na 2.ª jornada do Grupo D da Taça da Liga. "Jogo difícil, na 1.ª parte estivemos muito bem, organizados, desfrutamos do jogo, a equipa esteve concentrada e com a agressividade certa no jogo. Na 2.ª parte, o primeiro golo condicionou a cabeça dos jogadores, mas não foi por nos ter colocado em desvantagem no marcador, o que incomodou foram os erros", referiu aos microfones da Sport TV.O técnico dos 'gansos' é amigo de Sérgio Conceição, treinador dos dragões, mas explicou que isso não teve qualquer influência na forma de encarar jogo."É sempre especial, porque ele é um amigo e uma referência para mim, mas isso era o que menos importava, porque o mais importante era o comportamento da equipa que teve vontade de ter a bola e nunca se escondeu, mas claro que o resultado dói", salientou.O Casa Pia tem como principal prioridade o campeonato da 2.ª Liga, no qual procura manter-se no final da presente temporada. "Rodámos sete jogadores e é óbvio que o nosso foco está no jogo de domingo. Era um teste para todos e comportaram-se bem, há jogadores que mostraram valor para serem opções", destacou o técnico casapiano que ainda pediu reforços na próxima janela de transferências: "A equipa mostrou caráter, organização e que está em crescimento, sinto orgulho no que fizeram, mas em janeiro temos de ir buscar dois ou três jogadores para fazerem a diferença, porque não adianta jogar bem, chegarmos à frente várias vezes e depois não se marcar."