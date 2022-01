Rui Unas anima primeiro dia da Fan Zone da Final Four da Allianz Cup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O dia em que se assinala o início da semana da Final Four da Allianz Cup ficará também marcado pela presença de Rui Unas, na Tenda do Adepto presente na Fan Zone, situada no Jardim Luís de Camões, em pleno centro de Leiria.

O artista português é um dos mais conceituados a nível nacional, destacando-se pela produção e apresentação, entre outros, do podcast ‘Maluco Beleza’, disponível no Youtube, que se caracteriza por conversas informais com várias figuras públicas.

Para além da presença de Rui Unas, neste dia de inauguração da Fan Zone, pode também acompanhar a tomada de posse dos Embaixadores da Liga Portugal que, mais tarde, irão defrontar uma equipa composta por figuras públicas, no grande Jogo das Estrelas, que terá lugar no Miniestádio.

A partir das 21h30 não perca também o Meu Super Fan Music. Um evento que volta a contar com um artista português, com um espetáculo imperdível de Richie Campbell, no Estádio Municipal de Leiria.