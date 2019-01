Sérgio Conceição deu condolências a Keizer

Numa altura em que ambas as equipas se perfilavam em campo, prontas para dar início ao jogo, registou-se um exemplo de fair play entre as duas equipas. O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, fez questão de se dirigir ao banco de suplentes dos leões para ir ter com o homólogo do Sporting, Marcel Keizer, com o intuito de lhe dar um abraço e, também, prestar as condolências.

Recorde-se que, antes do jogo com o Sp. Braga, o técnico holandês recebeu a notícia do falecimento do seu sogro. Após a vitória nas ‘meias’, Keizer viajou até à Holanda para ir às cerimónias fúnebres e só regressou ao final do dia de sexta-feira, não tendo por isso orientado qualquer treino de preparação para o clássico.