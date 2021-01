Sónia Carneiro: «Notoriedade do futebol faz com que os casos se transformem neste alarmismo»

Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga, agradeceu o esforço que equipas da 1.ª e 2ª Liga estão a realizar para a realização dos jogos. Depois de muita incerteza nesta final four da Taça da Liga devido aos casos de Covid-19, com especial foco no Benfica, a dirigente voltou a agradecer a atitude das equipas.





"Tivemos um dia de muito trabalho, mas conseguimos superar as dificuldades", disse à Sport TV. "Claro que queríamos ter os melhores jogadores aptos, mas estamos num ano especial. Ontem tivemos o Sp. Covilhã com dois suplentes e o Chaves sem nenhum elemento da equipa técnica no banco. Todos tivemos uma capacidade de sacrifício para levar a competição até ao fim.""A Liga agradece às 34 sociedades desportivas que têm feito um esforço notável e hoje, em especial, às quatro sociedades desportivas que têm um calendário muito cheio e têm feito um esforço para que as competições não parem".Sónia Carneiro lembrou ainda que não era apenas a final four da Allianz Cup que estava em risco."O que estava em causa não era só a final da Allianz Cup, mas a Liga NOS e a Taça de Portugal. Foi um momento notável de compromisso e comportamento exemplar de todos".Desafiada a comentar o atual estado epidemiológico do país, Sónia Carneiro diz que o futebol tem sido exemplo, uma vez que testam mais do que as restantes atividades profissionais."Se pararmos o futebol temos de fechar o país. Na verdade, temos quase 40 mil testes feitos desde setembro. Conseguimos testar e cortar as cadeias de transmissão. De oito em oito dias, todos estes atletas e staff estão a ser testados. Não há nenhuma atividade que consiga conter os surtos como no futebol. Mas a notoriedade do futebol faz com que um, dois ou três casos se transforme neste alarmismo. Noutras atividades há 50 infetados e ninguém sabe".