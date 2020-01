Sp. Braga assegura final four e marca encontro com o Sporting

O Sp. Braga já conhece o seu adversário na meia-final da Taça da Liga. Depois da equipa minhota ter derrotado (1-4) o P. Ferreira, este domingo, no último encontro do grupo A da competição, os bracarenses já sabiam de antemão que, em caso de apuramento, iriam encontrar o Sporting, que confirmaram este sábado a sua presença na final four com um triunfo (2-4) no terreno do Portimonense.





De resto, ainda não é conhecida aquela que será a próxima meia-final da prova, sendo que o V. Guimarães já tem presença marcada apóso Sp. Covilhã e assegurar o primeiro lugar do grupo B. FC Porto e Chaves disputam,, a última vaga na final four da prova. Ambos estão com seis pontos no grupo D.