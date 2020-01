Sp. Braga derrota Sporting e alcança final da Allianz Cup

O Sp. Braga é a primeira equipa apurada para a final four da Allianz Cup, graças a uma vitória por 2-1 sobre o Sporting. A atuar em casa, o conjunto minhoto confirmou as boas indicações dadas na sexta-feira, quando bateu o FC Porto no Dragão, afastando os leões da final mercê de um triunfo alcançado com um golo tardio de Paulinho, aos 90'.





Para lá deste golo em cima da hora, pelos minhotos marcou ainda Ricardo Horta, aos 8', ao passo que Jeremy Mathieu (44') fez o único tento da equipa leonina. De notar que o Sporting acabou o encontro com nove elementos, em face da expulsão de Yannick Bolasie à passagem da hora de jogo e de Jeremy Mathieu já nos descontos.