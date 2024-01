Sp. Braga-Estoril, 1-1 (5-4 penáltis): o duelo em 5 factos

O Sp. Braga venceu () o Estoril e conquistou a Allianz Cup, isto num jogo em que a Goalpoint decidiu destacar o seguintes dados estatísticos:Numa final muito disputada, o realce vai para o facto de não ter sido criada qualquer ocasião considerada flagrante, para lá do penálti convertido pelo estorilista Cassiano.O Sp. Braga dominou a posse e a iniciativa de jogo, mas mesmo quando o jogo partiu, as ocasiões minhotas não passaram dos 0,4 Golos Esperados (xG). A exceção coube a Abel Ruiz, com um remate com 13% de probabilidade de golo, o primeiro dos bracarenses, aos 12 minutos.Esta foi a diferença no número de passes certos realizados entre as duas equipas. O domínio do Sp. Braga assentou em 490 entregas (87%), contra apenas 169 do Estoril.O Estoril deu muita luta, esteve sempre dentro do jogo, mas viveu períodos de aperto, pelo que não espanta o número de alívios que acumulou (28), mais 20 que o Sp. Braga.Jogo após jogo, João Moutinho vai acumulando exibições de encher o olho. Este sábado em Leiria atingiu as 110 ações com bola, máximo do encontro e mais 15 que o segundo, o colega de equipa Paulo Oliveira.