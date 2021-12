Sp. Covilhã consciente "do poderio" do Benfica tem "ambição de ganhar"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador Leonel Pontes disse esta terça-feira que o Sporting da Covilhã tem "a ambição e a vontade de ganhar" o último jogo do Grupo A da Allianz Cup, mas alertou para "o poderio" do Benfica.

"A ambição e a vontade é ganhar, sabendo de antemão que há um nível de dificuldade muito grande", sublinhou Leonel Pontes, apenas há dois jogos no comando dos 'leões da serra', nos quais somou duas derrotas.

Para o técnico, "o ideal era ganhar", mas acentuou a necessidade de "ser realista" e frisou que "toda a gente conhece o poderio individual e coletivo do Benfica", embora tenha realçando que, apesar da "diferença enorme" entre ambas as formações, existe "o sonho de conseguir um bom resultado" e referiu que "os jogadores têm essa esperança de poder criar problemas no Estádio da Luz".

O treinador madeirense reforçou a "diferença significativa" entre as duas equipas e manifestou a necessidade de "saber jogar com essa diferença".

"Provavelmente, será evidente que o adversário nos irá empurrar para a nossa área. Temos de defender muito bem, tentar jogar um bocadinho mais subidos no terreno, sem nos metermos dentro da baliza, e tentarmos sair pontualmente em contra-ataque, aproveitar o espaço que o Benfica eventualmente pode dar", antecipou Leonel Pontes, em conferência de imprensa, realizada no Estádio Santos Pinto.

Com duas semanas de trabalho e apenas o avançado Ricardo Vaz indisponível, por castigo, Leonel Pontes adiantou não ter intenção de fazer alterações ao modelo de jogo utilizado nos dois últimos encontros, "sabendo de antemão que a maior parte do jogo será um processo defensivo, pela qualidade evidenciada pelo Benfica".

Para o técnico serrano, a prioridade é "aproveitar para sedimentar alguns processos e preparar a equipa para o mais importante, que é o campeonato nacional".

Apesar do nível de dificuldade esperado, Leonel Pontes mencionou que os jogadores "estão entusiasmados" por poderem "jogar um jogo a este nível" e considerou o encontro uma oportunidade.

"É uma grande oportunidade para jovens jogadores poderem mostrar as suas qualidades, é uma oportunidade para outros, mais maduros, que nunca tiveram essa oportunidade, poderem jogar no Estádio da Luz e, portanto, nós estamos entusiasmados com o jogo, sabendo da dificuldade", acrescentou.

Leonel Pontes vaticinou um encontro em que os 'leões da serra' vão estar mais tempo sem bola, terão de ter consistência defensiva e salientou que o grupo vai "tentar competir da melhor forma possível, de uma forma digna e honrada".

Os serranos, 14.º classificados da II Liga de futebol, defrontam, já sem possibilidade de seguirem em frente na prova, na quarta-feira, às 19:00, no Estádio da Luz, os 'encarnados', que precisam de vencer, pelo menos, por 3-0, ou por dois golos de diferença, caso o Covilhã marque, para ficarem em vantagem no confronto direto com o líder Vitória de Guimarães.

O Vitória de Guimarães, depois de vencer os 'leões da serra' por 2-0 e de ter empatado com o Benfica 3-3, está na liderança do grupo - a única posição que dá acesso às meias-finais -, com quatro pontos, enquanto o Benfica soma um ponto e o Sporting da Covilhã nenhum.

O Benfica, terceiro classificado da I Liga, que já venceu o troféu em sete ocasiões, em 14 edições concluídas da prova, defronta os serranos, que não ganham há nove jogos consecutivos.