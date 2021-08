Sp. Covilhã-Mafra, 3-1: Golos ao cair do pano ditam desfecho

O Sporting da Covilhã acedeu à fase de grupos da Allianz Cup, ao vencer 3-1 na receção ao Mafra, na segunda fase da competição.

David Santos inaugurou o marcador na primeira parte, aos 30 minutos. Após o intervalo, Pedro Barcelos empatou (59) e, nos minutos finais da partida, Héliton (88) e Gilberto (90+3), de grande penalidade, confirmaram a vitória dos leões da serra.

Os serranos, que tinham afastado na primeira fase da prova o Trofense, criaram as melhores ocasiões para marcar frente aos saloios, que tinham eliminado o Belenenses SAD.

O Mafra, por intermédio de um livre de Inácio, que cabeceou para fora, foi quem primeiro assustou, mas, na resposta, Bura impediu o cruzamento de David Santos de chegar a Jô.

Aos 30 minutos, os serranos, mais acutilantes, chegaram à vantagem, numa recarga do defesa David Santos, de fora da área.

No reatamento, o Mafra entrou em campo com maior iniciativa e com as linhas mais subidas, face a uns serranos mais retraídos, sem a mesma capacidade para desequilibrar, e o emblema orientado por Ricardo Sousa repôs a igualdade.

Um minuto depois de Leo ter impedido um remate de Gui, aos 58 minutos, na sequência de um canto, Pedro Barcelos saltou mais alto na pequena área e cabeceou para o fundo das redes.

Com dificuldade em chegar perto da baliza adversária no segundo tempo, o Sporting da Covilhã voltou para a frente do marcador na sequência de um livre batido por Jean Felipe, a que Héliton, saído do banco, deu seguimento de cabeça (88).

Já no período de descontos, o árbitro considerou que Pedro Barcelos derrubou Arnold dentro da área. Na conversão da grande penalidade, Gilberto fixou o 3-1 final.

Jogo realizado no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, Castelo Branco.

Sporting da Covilhã-Mafra: 3-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, David Santos, 30 minutos.

1-1, Pedro Barcelos, 59.

2-1, Héliton, 88.

3-1, Gilberto, 90+3 (gp).

Equipas:

- Sporting da Covilhã: Léo Navachio, Tiago Moreira (Arnold, 72), Jaime Simões, André Almeida, David Santos, Gilberto, Jorge Vilela (Héliton, 65), Jean Felipe, Diego Medeiros (Felipe Dini, 86), Diogo Almeida e Jô Santos.

(Suplentes: Bruno Bolas, Héliton, Felipe Dini, Joel Vital, Diogo Cornélio, Thiago Moraes, Arnold).

Treinador: Wender Said.

- Mafra: Renan, Bura, Pedro Barcelos, Inácio Miguel, Gui, Leandro, Chano (Camará, 46), Andrezinho, Rodrigo Martins, Lee (Bruno Silva, 46) e Okitokandjo (Dieguinho, 81).

(Suplentes: Filipe Neves, Tomás Domingos, Pedro Pacheco, Bruno Martins, Dieguinho, Camará e Kikas).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Jô (33), Jorge Vilela (35), Gilberto (43), Héliton (77) e Pedro Barcelos (90+02).

Assistência: Cerca de 150 espetadores.