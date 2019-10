Sp. Covilhã-V. Setúbal, em direto

45' - Intervalo (0-1)



36' - Golo para o Vitória de Setúbal! Tiago Moreira, lateral direito do Covilhã, coloca os sadinos na frente com um auto-golo.



1' - Início do jogo!





Sp. Covilhã e V. Setúbal medem forças este sábado em jogo do grupo B da Taça da Liga.Siga em direto a marcha do marcador!