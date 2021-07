Sp. Covilhã vence Trofense e marca encontro com o Mafra na Allianz Cup

Naquele que foi o primeiro jogo da temporada para ambas as equipas, o Sp. Covilhã venceu o Trofense por 3-0. Desta forma, o conjunto liderado por Wender Said avança para a próxima ronda da Allianz Cup, onde vai defrontar o Mafra.

O início da partida ficou marcado por um grande equilíbrio, tendo sido o Trofense a primeira equipa a aproximar-se da baliza adversária. Disposto a confirmar as boas credenciais que deixou na época passada, Bruno Almeida incomodou Léo Navacchio com remates perigosos aos 4’, 18’ e 31’. Apesar de ter entrado de forma algo tímida, o Sp. Covilhã atirou ao poste ao minuto 36, através de Jô, tendo a ameaça efetivado-se pouco depois: já na compensação do primeiro tempo, Diogo Almeida foi lançado na profundidade e, com um desvio subtil, fez o 1-0 para os serranos.

Se o fecho da primeira parte foi positiva para os forasteiros, o início da etapa complementar não lhe ficou atrás. Aos 53 minutos, na sequência de um livre e de um erro do guarda-redes Rogério Santos, André Almeida aproveitou para fazer o 2-0. O desnorte dos trofenses nesta altura já era grande, aspeto que ficou bem patente com mais um erro cometido. Desta vez foi Marcos Valente, que possibilitou que Jô fizesse o 3-0. O Trofense ainda tentou forçar, mas o resultado não sofreu alterações até ao apito final.