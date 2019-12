Sporting dá a volta em Portimão e garante final four da Taça da Liga

O Sporting apurou-se este sábado para a final four da Taça da Liga, graças a uma vitória arrancada a ferros em casa do Portimonense, por 4-2. O leão esteve a perder por 2-0 - golos de Jackson Martínez e Mathieu -, perdeu Bolasie por expulsão, mas com uma grande segunda metade conseguiu mesmo a reviravolta e o apuramento para a decisão da prova que venceu no ano passado.





Vietto, Rafael Camacho, Gonzalo Plata e Luiz Phellype foram os homens-golo do leão, que desta forma é a primeira equipa a apurar-se para a 'final four'.