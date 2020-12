Sporting e Mafra dão o pontapé da saída para os quartos de final da Taça da Liga

O Sporting e o Mafra sãs as duas primeiras equipas a defrontarem-se nos quartos de final da Taça de Liga de futebol, com encontro agendado para 15 de dezembro, às 20:15 no estádio José Alvalade, foi esta sexta-feira anunciado.

O Sporting de Braga, detentor do troféu, vai defrontar o Estoril, às 20:15, de 17 de dezembro, último dia dos quartos de final da competição, cuja 'final four' está agendada para janeiro.

De acordo com o calendário divulgado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), o FC Porto, finalista vencido da última edição, recebe o Paços de Ferreira, no dia 16, às 18:45, pouco antes do Benfica defrontar, na Luz, o Vitória de Guimarães, às 21:00.

Este ano o modelo da Taça da Liga foi adaptado e reduzido severamente o número de equipas devido aos condicionalismos impostos pela pandemia da covid-19.

Os jogos, a eliminar numa única partida, estão agendados para os dias 15 a 17 de dezembro.

As equipas vencedoras dos confrontos são apuradas para a 'final-four' da competição que vai decorrer em Leiria, entre 16 e 23 de janeiro.

Programa dos quartos de final da Taça da Liga:

- Terça-feira, 15 dez:

Sporting-Mafra, 20:15

- Quarta-feira, 16 dez:

FC Porto-P. Ferreira, 18h:45

Benfica-V. Guimarães, 21:00

- Quinta-feira, 17 dez:

Sp. Braga-Estoril, 20:15