O Sporting goleou no terreno do Feirense por 4-1 e apurou-se para a final four da Allianz Cup, onde irá defrontar o Sp. Braga numa das meias-finais, em janeiro. Os leões terminaram no primeiro lugar do grupo D. Este sábado, em Santa Maria da Feira, marcaram para a formação verde e branca Raphinha (5'), Bruno Fernandes (22'), Bas Dost (60' pen) e Luís Machado (68' p.b.), com Tiago Silva a reduzir aos 24' de penálti.Consulte o relato do jogo e veja os golos AQUI