Sporting não deu hipóteses ao Santa Clara no jogo das glórias

No segundo jogo das glórias disputado em Leiria, o Sporting levou a melhor sobre o Santa Clara com uns expressivos 12-3 disputado no miniestádio da Fan Zone. Apesar do desnível, a boa disposição foi dominante entre homens que já viveram o futebol ao mais alto nível.Os leões marcaram por Vítor Saraiva (4), Wender (2), Tiago Fernandes (2), Bruno Costa, João Pinto, Quim Berto e Musga. Os golos dos insulares foram apontados por Pauleta, Pedro Barrigana e Hélder Guia (própria baliza).Desta forma, o Sporting vai defrontar o rival Benfica na final da prova de glórias, um embate que está agendado para sábado.Mário Fonseca, Musga, Ivo Silva, Hélder Guia, João Pinto, Tiago Fernandes, Luís Contente, Bruno Costa, Vítor Saraiva, Wender, Bruno Silva, Quim Berto e Daniel Lúcio. Pedro Jorge desempenhou funções de treinador.Nuno Carrapato, Pedro Barrigana, Jorge Câmara, Jorge Gamboa, José João, Sérgio Nunes, Nuno Portela, Sebastião Pessanha e Pauleta.