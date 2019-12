Vitória pode não chegar ao Sporting para se apurar para a 'final four' da Taça da Liga

O Sporting manteve-se bem vivo na luta pelo apuramento para a 'final four' da Taça da Liga, graças a uma vitória por 2-0 sobre o Gil Vicente . Com este resultado, os leões chegam aos 3 pontos, menos um do que Portimonense e Rio Ave, necessitando agora de vencer na última ronda no Algarve e esperar que os vilacondenses marquem passo na receção ao Gil Vicente.Na prática, o leão segue em posição delicada, sabendo desde já que tem obrigatoriamente de vencer para ter chances de se apurar para a fase decisiva, onde terá a missão de defender o título conseguido na última época. Ainda assim, a vitória até pode não chegar, já que tudo dependerá daquilo que o Rio Ave fizer ante o Gil Vicente. Se os vilacondenses ganharem essa partida, o Sporting está de imediato fora da prova, independentemente do resultado que conseguir em Portimão. Caso haja empate no Rio Ave-Gil Vicente ou até mesmo vitória minhota, então o Sporting apura-se sempre com um triunfo no Algarve.Quanto a Portimonense e Rio Ave, têm as mesmas chances de apuramento (estão empatados com 4 pontos), ainda que os algarvios tenham a missão teoricamente mais complicada, já que terá pela frente o leão. Ainda assim, de notar que se algarvios e vilacondenses registarem o mesmo resultado tudo se decidirá na média de idades, já que à entrada da última ronda têm o mesmo número de golos marcados (3) e a mesma diferença de golos (+2).Muito para se decidir na última ronda, tal como no grupo do Benfica , onde ainda há três equipas com chances de apuramento...