Taça da Liga: Gil Vicente-Aves com mudança de local

O sorteio ditou que o Gil Vicente-Aves, a contar para a segunda fase da Taça da Liga, jogar-se-ia em Barcelos, no entanto, o mesmo vai realizar-se na Vila das Aves. O Estádio Cidade de Barcelos encontra-se em obras de requalificação, que não estarão concluídas à data do encontro (3 de agosto).





Desse modo, os dois clubes chegaram a um entendimento e, tal como previsto no regulamento da competição, a partida disputar-se-á no reduto do Aves, que, à partida, seria o conjunto visitante. Apesar disso, a realização do primeiro jogo do campeonato em casa por parte do Gil Vicente não está em causa. O conjunto minhoto terá as obras finalizadas até 10 de agosto, dia em que defronta o FC Porto no regresso à Liga NOS.