Tiago Margarido quer contrariar favoritismo de Sp. Braga e Casa Pia: «Queremos chegar à final four»

A ambição de chegar à final four da Allianz Cup é real para o Nacional. O técnico Tiago Margarido sabe que o sorteio ditou adversários que vivem bons momentos na principal liga portuguesa, mas não atira a toalha ao chão. "São duas equipas de primeira Liga e obviamente que o grau de dificuldade será elevado. São duas equipas que têm feito excelentes campanhas. É de salientar o trabalho que o Filipe Martins tem feito à frente do Casa Pia, que é já uma equipa consolidada na primeira Liga, sendo também uma equipa muito organizada. O Sp. Braga é uma equipa de Champions League, que conseguiu o apuramento para essa prova há duas semanas atrás. É uma equipa com um projeto vencedor, um treinador à imagem do clube, como é o caso do Artur Jorge, que aprecio bastante. Serão dois jogos de dificuldade máxima, mas estaremos preparados. Desde o primeiro dia que quisemos implementar a filosofia de olhar todos os adversários, olhos nos olhos, como tal, estes dois jogos não fugirão à regra. Queremos jogar para vencer e seguir em frente para a final four", disse o líder dos alvinegros.

Ainda em matéria de taças, os nacionalistas vão defrontar o Portosantense, para a Taça de Portugal. O técnico, de 34 anos, salientou o facto de não ter de sair da ilha da Madeira para esta eliminatória. "No jogo com o Portosantense, a vantagem que temos é o facto de não ser necessário viajar. Isso já será um ponto a nosso favor. Sabemos que será um jogo de alta dificuldade, numa partida que ainda para mais será disputada num campo de relva sintética. Já conhecemos bem o Portosantense, sabendo que têm individualidades interessantes. Vão criar-nos dificuldades, mas estamos preparados para isso, sabendo que não vão ser favas contadas. Temos de encarar a partida com a máxima responsabilidade e seriedade, pois sei bem que nos jogos da Taça há sempre surpresas. Vamos fazer tudo para seguir em frente na prova", finalizou.