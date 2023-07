Torreense bate Mafra e é a primeira equipa apurada para a 2.ª fase da Allianz Cup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Torreense recebeu e bateu o Mafra por 1-0 no primeiro jogo oficial de 2023/24 e tornou-se a primeira equipa apurada para a 2ª fase da Allianz Cup. O avançado brasileiro Welthon, lançado ao intervalo, marcou o golo do triunfo dos azuis e grenás aos 90'+3. O conjunto orientado por Rui Ferreira irá agora enfrentar o vencedor do jogo entre o Länk Vilaverdense e o Casa Pia, agendado para este domingo.