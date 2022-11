Torreense e Académico de Viseu empatam a um golo

O Torreense e o Académico de Viseu empataram a um golo em jogo da primeira jornada do Grupo H da Taça da Liga, disputado este domingo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Yuri Araújo inaugurou o marcador para os forasteiros, aos 15 minutos, sendo que a equipa da casa viria a chegar ao empate por Simão Rocha, aos 46.

A equipa de Torres Vedras até entrou melhor no encontro, tendo, ainda nos primeiros 10 minutos, criado três situações de perigo por intermédio de Mateus, de Juan Balanta e de Simão Rocha, que viram os seus remates passarem muito próximo da baliza defendida por Mbaye.

Todavia, o primeiro golo da manhã viria mesmo a pertencer à turma comandada por Jorge Costa: aos 15 minutos, e após uma combinação à esquerda com Jonathan Toro, Yuri Araújo transportou a bola para a zona central e, ainda distante, desferiu um remate rasteiro ao canto inferior direito da baliza de Vágner, que ainda se esticou, mas já não conseguiu impedir o golo.

O autor do tento acabaria por ser substituído por Famana Quizera, aos 30 minutos, devido a lesão.

Nos últimos minutos da primeira parte, a formação orientada por Pedro Moreira tentou responder, porém o empate apenas chegou a abrir a etapa complementar: logo aos 46 minutos, Mateus cruzou do lado direito, Juan Balanta 'amorteceu' e Simão Rocha, que surgiu em zona de finalização, só teve de encostar.

Aos 63, André Clóvis esteve muito perto de recolocar os viseenses em vantagem, mas valeu o 'corte' de Juan Balanta. Na resposta, foi Mateus, num lance bastante idêntico ao que originou o golo dos 'azul-grená', a ficar próximo de completar a reviravolta.

Em cima do apito final, Famana Quizera obrigou Vágner a defesa difícil, na conversão de um livre direto à entrada da área, mas o resultado não mais se alterou, num jogo em que Guilherme Morais ainda viria a ser expulso por acumulação de amarelos já em tempo de compensação.

Desta forma, as duas equipas da II Liga de futebol partilham a liderança do Grupo H com o Tondela e o Estoril Praia, que, este sábado, empataram sem golos no outro embate da referida jornada.

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense-Académico de Viseu, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Yuri Araújo, 15 minutos.

1-1, Simão Rocha, 46 minutos.

Equipas:

- Torreense: Vágner, Nuno Campos, João Paulo, Gustavo Marques, Simão Rocha, Juan Balanta (Picas, 74), João Cardoso (Diego Raposo, 46), João Lameira, Cícero Alves (Guilherme Morais, 79), Mateus (João Oliveira, 73) e João Vieira (Keffel Resende, 90+2).

(Suplentes: Carlos Henriques, João Pereira, Frédéric Maciel, Guilherme Morais, Diego Raposo, João Oliveira, Picas, Neneco Renteria e Keffel Resende).

Treinador: Pedro Moreira.

- Académico de Viseu: Mbaye, Rafael Bandeira, Ícaro (André Almeida, 84), Arthur Chaves, Igor Milioransa, Capela, Tomás Silva (Paná, 69), Yuri Araújo (Famana Quizera, 30), Jonathan Toro (Ricardo Ramírez, 84), Gautier Ott e André Clóvis.

(Suplentes: Domen Grill, André Almeida, Famana Quizera, Ricardo Ramírez, Javier Currás, Tiago Mesquita, Daniel Labila, Paná e Vítor Bruno).

Treinador: Jorge Costa.

Árbitro: Bruno Vieira (AF Beja).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Arthur Chaves (39), Tomás Silva (42), Juan Balanta (68) e Guilherme Morais (90 e 90+4). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Guilherme Morais (90+4).

Assistência: 273 espetadores.