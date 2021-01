Transmissão em direto do webinar ‘Record Talks Allianz Cup’

O webinar ‘Record Talks Allianz Cup’ arranca hoje às 10h00 e junta personalidades como Pedro Proença (presidente da Liga Portugal), José Francisco Neves (membro do Comité de Direção da Allianz Portugal) e Gonçalo Lopes (presidente da Câmara Municipal de Leiria) para um debate sobre a importância da prova no panorama do futebol profissional no nosso país. Haverá ainda outro painel com a presença de ex-jogadores e atuais embaixadores da Liga Portugal que irão falar sobre a experiência que tiveram a disputar finais. Acompanhe tudo aqui!