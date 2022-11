VAR assegurado para todos os jogos da Allianz Cup

A Liga Portugal comunicou, esta terça-feira, que todos os jogos da edição 2022/23 da Allianz Cup terão vídeo-árbitro como ferramenta de apoio às equipas de arbitragem. O VAR, recorde-se, estava a ser utilizado apenas na final-four desta competição nos últimos anos."O acordo alcançado entre Liga Portugal e Federação Portuguesa de Futebol assegura, pois, que as 63 partidas da Allianz CUP terão VAR. Trata-se, este, de mais um passo determinante na valorização da Taça da Liga, que contará, graças à implementação do sistema da vídeoarbitragem, com uma enorme mais-valia", escreve a Liga Portugal.Num formato inédito devido à calendarização do Mundial para este período final do outono, a fase de grupos da Taça da Liga vai ser disputada entre 17 de novembro e 17 de dezembro, com os quartos-de-final a disputarem-se logo depois, até ao dia 22 de dezembro. A final-four realiza-se, uma vez mais, em Leiria, no último fim de semana de janeiro de 2023.