Vem aí um Sporting-Sp. Braga: os duelos já conhecidos dos 'quartos' da Allianz Cup

Há já um jogo definido para os quartos-de-final da Allianz Cup. E que jogo! Dentro de seis dias, na segunda-feira, Sporting e Sp. Braga vão encontrar-se em Alvalade, naquela que será igualmente a primeira partida a apurar para a final four da prova. Os leões carimbaram o esperado passaporte para essa mesma eliminatória esta noite, ao baterem o Marítimo por 5-0 , algo que os minhotos tinham conseguido logo à segunda ronda.Na quarta-feira ficará fechado mais um Grupo, o E, com Gil Vicente, Nacional e Portimonense ainda com chances de apuramento. A equipa que for mais forte irá defrontar o vencedor do Grupo A, onde o FC Porto está bem colocado, a decidir na sexta-feira - dia em que também se fecharão as contas do Grupo G (entre Leixões, Arouca e Feirense). No sábado fecha-se o Grupo C, o do Benfica.Sporting – Sp. Braga - 19 de dezembro (20h15)Torreense/Ac. Viseu/Tondela - Boavista - 20 de dezembro (20h15)FC Porto/Mafra/Vizela – Gil Vicente/Nacional/Portimonense - 21 de dezembro (20h15)Benfica/Moreirense - Leixões/Arouca/Feirense - 22 de dezembro (20h15)