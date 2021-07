Vilafranquense-Arouca, 0-3: golo madrugador abriu caminho ao apuramento

O Arouca bateu este domingo o Vilafranquense por 3-0, no jogo da 1.ª fase da Allianz Cup, e avança na competição, fruto dos golos de Eugeni Valderrama, André Silva e João Basso.

O reforço espanhol Eugeni Valderrama abriu o marcador, aos cinco minutos, na cobrança de um livre direto à entrada da área, que sofreu um desvio na barreira dos ribatejanos e acabou por 'trair' Adriano Facchini.

A formação de Carlos Pinto tentou responder ao golo sofrido, mas apenas conseguiu criar algum perigo a partir dos 15 minutos, com o avançado costa-marfinense Sangare a tentar bater Victor Braga com um remate rasteiro à entrada da área, já depois de ter tirado um adversário do caminho com um bom pormenor técnico.

Poucos minutos depois a resposta dos arouquenses chegou por intermédio de Bukia, que, isolado, atirou rasteiro próximo do poste direito da baliza da formação ribatejana, antevendo o golo da equipa de Armando Evangelista, que viria a ser apontado momentos depois.

Aos 29 minutos, o brasileiro André Silva rematou sem hipóteses à entrada da área, aproveitando um passe em desmarcação que Bukia amorteceu de cabeça para o avançado finalizar.

Até ao fim da partida, o Vilafranquense ainda tentou reentrar na partida, mas foram os primodivisionários que, já nos instantes finais, voltariam a marcar por João Basso, de penálti, castigando uma falta de Adriano Facchini sobre o recém-entrado Adílio, quando já o tinha ultrapassado dentro da área.

No próximo domingo, a equipa de Armando Evangelista recebe o Rio Ave na segunda fase da Taça da Liga.

O jogo decorreu no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense-Arouca, 0-3.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Eugeni Valderrama, 05 minutos.

0-2, André Silva, 30 minutos.

0-3, João Basso, 86 minutos (grande penalidade)

- Vilafranquense: Adriano Facchini, Bruno Rafael, Bernardo Martins, Sangare, Prince Mendy, Edu Machado, Leonardo, Eric Veiga, Evandro Brandão (José Varela, 68) André Dias (Umaro Baldé, 56), Léo Bahia (Bruno Sousa, 77).

(Suplentes: Luís Ribeiro, Bruno Sousa, José Varela, Yohan Miranda e Umaro Baldé).

Treinador: Carlos Pinto.

- Arouca: Victor Braga, Quaresma (Joel, 76), André Silva, Arsénio, Bukia (Adílio, 82), João Basso, Pedro Moreira, Leandro, Eugeni, Baptiste Aloé e Thales Oleques.

(Suplentes: Fernando Castro, Luiz Gustavo, Caballero, Adílio, Joel, Marco Soares).

Treinador: Armando Evangelista.

Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Eric Veiga (4 minutos), Baptiste Aloe (46+1), Umaro Baldé (89) e João Basso (90).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.