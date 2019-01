Vítor Baía: «FC Porto pode ser novamente muito bem sucedido»

Vítor Baía foi esta tarde nomeado embaixador da Liga e comentou o clássico da próxima terça-feira, entre FC Porto e Benfica, na meia-final da Allianz Cup, entre outros assuntos:"O FC Porto tem dado sempre sinais de qualidade e de que é capaz de ultrapassar qualquer adversário. Obviamente não será fácil ganhar ao Benfica, mas acredito que sim, que podemos ter um FC Porto novamente vencedor e depois a dar sequência e a ganhar pela primeira vez esta competição.""Ter muitos jogos não é problema. Isto é que os jogadores querem. Quanto mais competições melhor e quanto maior a exigência melhor se sentem também. O cansaço acaba por ser secundário. A motivação é realmente muito grande e o sabor que fica dessa constante exigência de ganhar é algo saudável. É assim que se fazem os grandes campeões.""É o que tem transparecido nesta primeira fase da época e o facto de conseguirem estar em todas as competições, Champions, nesta Taça da Liga e na Taça de Portugal, só ajuda na minha opinião. Neste caso concreto o FC Porto está num bom momento e a dar sequência ao que fez no último ano. Tem tudo para poder ser novamente muito bem sucedido.""O que queremos é uma Liga cada vez mais forte com uma imagem que nos permita colocar este campeonato entre os melhores da Europa e do Mundo. É isso que é pretendido. Obviamente que ainda há um trabalho a ser feito. Há também uma cultura desportiva que deve obrigatoriamente ser modificada e melhorada. A questão dos árbitros é importante e felizmente com a questão do VAR também tem sido diluída.""Pelo menos está mais presente, embora seja sempre o lado humano a tomar as decisões, mas é um conforto muito grande para aqueles que têm sido ao longos anos muito criticados e em alguns casos até crucificados, mas que agora se sentem mais confortáveis e mais apoiados e suportados e que têm dado também uma ajuda muito importante na procura da verdade desportiva.""Isto é algo que ainda está numa fase embrionária. Teremos tempo de acertar agulhas, mas sabemos perfeitamente o que queremos e para onde vamos. Agora é começar a colocar em prática todas as nossas ideias, mas acima de tudo é promover e divulgar aquilo que de melhor se faz no futebol português. Queremos que seja cada vez mais um campeonato apelativo, acima de tudo para os patrocinadores. É preciso ir à procura de mercados emergentes para podermos elevar a fasquia daquilo que é também a necessidade de Portugal chegar o mais próximo possível das grandes Ligas europeias, daí também esta aproximação evidente à Liga espanhola. Para isso naturalmente há ainda um grande trabalho a ser feito, daquilo que é o papel da Liga e que tem que ver também com a centralização dos direitos de imagem e, conseguindo isso, a partir daí tudo fica bem mais fácil."