Vizela-Marítimo, 2-1: reviravolta vale passagem à próxima ronda

O Vizela, da Liga Betclic, conseguiu este sábado a reviravolta nos últimos minutos finais e venceu o Marítimo, da 2.ª Liga, por 2-1, em partida da primeira eliminatória da Allianz Cup e segue em frente na prova.

Depois de ter estado a perder por 1-0, a equipa comandada por Pablo Villar começou a reviravolta ainda na primeira parte e chegou ao golo da vitória já nos descontos, por intermédio de Nuno Moreira.

Os vizelenses foram mesmo os primeiros a criar perigo logo aos cinco minutos de jogo, mas Salin, atento, negou o golo a Jardel.

A formação da casa manteve a pressão e, aos 24 minutos, voltou a ameaçar com perigo a baliza da equipa insular. Lacava rematou para a grande área e, quando Jardel aparecia para finalizar, a bola foi cortada para canto.

No seguimento desse lance de bola parada, novamente Lacava esteve perto do golo, mas o remate saiu ao lado.

Pouco depois uma falta de Ivanildo dentro da área não passou despercebida ao árbitro, que prontamente assinalou grande penalidade a favor do Marítimo. Xadas não desperdiçou a oportunidade e colocou os insulares na frente, aos 31 minutos.

Ainda antes do intervalo, o guarda-redes Salin na tentativa de aliviar a bola acertou também em Alex Méndez. Bruno Vieira voltou a assinalar o castigo máximo, desta feita a favor da formação da casa, e o capitão Samu repôs a igualdade.

A segunda parte foi muito equilibrada e com poucas oportunidades, com as duas equipas a mostrarem-se muito cautelosas no momento de chegar à baliza.

No entanto, à medida que o jogo se aproximava do fim, o Vizela intensificou a pressão.

Aos 88 minutos, o reforço Lebedenko esteve muito perto de desfazer o empate, rematando com estrondo à barra.

O golo da reviravolta acabou por surgir um minuto depois dos 90. Kiko Bondoso assistiu Nuno Moreira, que não desperdiçou a oportunidade e fez o golo, colocando assim o Vizela na fase seguinte da Allianz Cup.

Jogo disputado no Estádio Futebol Clube de Vizela.

Vizela - Marítimo, 2-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Xadas, 31 minutos (penálti)

1-1, Samu Silva, 45'+1 (penálti)

2-1, Nuno Moreira, 90'+1

Equipas:

- Vizela: Buntic, Tomás Silva, Ivanildo, Bruno Wilson, Matheus Pereira (Nuno Moreira, 78), Samu Silva, Alex Méndez (Bustamante, 58), Lacava (Lebedenko, 68), Rashid (Diogo Nascimento, 78), Kiko Bondoso e Jardel (Unzueta, 67).

(Suplentes: Ruberto, Hugo Oliveira, Unzueta, Bustamante, Lebedenko, João Escoval, Alvarado, Nuno Moreira e Diogo Nascimento).

Treinador: Pablo Villar.

- Marítimo: Salin, Dylan, Matheus, Igor Julião (Tomás Domingos, 70), Vítor Costa, René Santos (Diogo Mendes, 61), Marcos Silva, Xadas, Francis Cann (Val Soares, 79), Platiny (Joel Tagueu, 70) e Lucas (Carlos Parente, 79).

(Suplentes: Samu, Moisés, Diogo Mendes, Val Soares, Carlos Parente, Tomás Domingos, Xico, China e Joel Tagueu).

Treinador: Manuel Tulipa

Árbitro: Bruno Vieira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Ivanildo (30), Igor Julião (36), Matheus (73).

Assistência: Cerca de 700 espetadores.