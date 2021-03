Aves faz apelo aos sócios para salvar complexo desportivo de penhora

"O clube precisa da ajuda em massa de todos os sócios e simpatizantes, perante acontecimentos recentes que comprometem o futuro do nosso símbolo e dos nossos jovens". É com esta frase que começa o comunicado da direção do Desportivo das Aves, clube 'atirado' para os distritais a Associação de Futebol do Porto depois da quebra do vínculo com a administração da SAD que geriu os destinos do futebol profissional nos últimos anos.





No apelo que faz aos sócios através das redes sociais, a direção de António Freitas sublinha que o clube "tem conseguido com muita dificuldade fazer face às suas obrigações, criando alternativas e soluções que garantam a boa continuidade dos diversos departamentos, ainda que com sucessivas contrariedades" e que tem lidado, também, com todas as condicionantes que advêm da gestão danosa da Sociedade Anónima Desportiva que há uns meses abandonou o clube"."Para além de estar a suportar a pesada manutenção das diversas instalações - que orgulhosamente fazem parte do nosso património -, que nos últimos anos eram assumidos pela dita sociedade, esta Direção tem sido surpreendida com processos que colocam em causa o nosso património.Recentemente, foi-nos comunicada a possibilidade de penhora do Complexo Desportivo, casa da formação de futebol, devido ao incumprimento de um acordo assumido há vários anos e que nos obriga a juntar verbas que rondam os 30.000€ (trinta mil euros) até ao final desta semana, para que a propriedade se possa manter na posse do clube.Para além de tudo isto, o clube terá que continuar a fazer face às suas obrigações, na expectativa de elevar os departamentos visados aos patamares que merecem e manter os restantes num nível de excelência. A nossa organização está limitada pelas implicações pandémicas, que a impede de obter receitas extraordinárias com a realizações de eventos desportivos e de lazer, que tanta envolvência criam da família Avense e que significam um importante encaixe financeiro.É neste sentido que suplicamos pela UNIÃO e COLABORAÇÃO de toda a família Avense, solicitando a todos que efetuem a regularização das suas quotas ou contribuam através de acordos de publicidade, donativos ou outras contribuições, como forma de garantirmos liquidez imediata para levarmos o clube a bom porto, nesta árdua tarefa de manter as portas abertas ao desporto que, entendemos, merece a nossa presença".O Aves disponibiliza os contactos e as formas para a contribuição dos adeptos no comunicado publicado nas suas redes sociais.