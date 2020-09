Aves inscreve equipa sénior na 2.ª Divisão da Associação de Futebol do Porto

A direção do Aves decidiu inscrever uma equipa sénior na 2.ª Divisão da Associação de Futebol do Porto.





A decisão é justificada pela direção de António Freitas, num comunicado em que aponta que "apesar do desejo de ver a equipa principal de futebol disputar divisões superiores, por parte da Sociedade Anónima Desportiva não é fornecida qualquer tipo de informação. Ora, estando os direitos desportivos entregues a esta, a direção do clube entendeu por bem criar uma nova equipa, de modo a salvaguardar a honra e bom nome do CD Aves"."Os alvos para a constituição do plantel, equipa técnica, médica e staff estão definidos e, em breve, esta matéria terá desenvolvimentos", acrescenta a direção do Aves, que revela que na próxima semana será conhecida a convocatória da Assembleia Geral Extraordinária, em que pretende prestar esclarecimentos sobre este e outros assuntos.