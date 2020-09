Oumar Diakhité rescindiu com o Aves por justa causa devido a salários em atraso. A rescisão unilateral decorreu já no dia 25 de agosto, depois de muitos colegas de equipa do senegalês terem deixado o clube de Santo Tirso pelos mesmos motivos ao longo dos últimos meses.





O central, de 26 anos, que é agora um jogador livre, chegou a Portugal em 2013 para alinhar no Olhanense, proveniente dos norte-americanos do Orlando City. Do Algarve, Diakhité mudou-se para o Estoril, emblema com o qual esteve vinculado durante quatro épocas, numa delas emprestado ao Kazma, do Kuwait.A experiência no Aves durou a segunda metade da época transata, após ter chegado oriundo dos romenos do Sepsi OSK. Foi um dos indiscutíveis de Nuno Manta, realizando 16 jogos.